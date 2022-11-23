Фура с алкоголем и зерновоз столкнулись на трассе в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Кубани"

В станице Воронежской в Краснодарском крае произошло ДТП с участием зерновоза "КамАЗ" и грузового автомобиля Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"Водитель грузового автомобиля "КамАЗ" в результате заноса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Mercedes, который перевозил алкогольную продукцию", – говорится в сообщении.

Уточняется, что авария случилась на автодороге Краснодар – Кропоткин. В результате ДТП произошло возгорание большегруза Mercedes и прицепа.

Также сообщается, что в аварии пострадал 53-летний водитель "КамАЗа". Мужчину госпитализировали с переломами обеих ног.

Ранее сообщалось, что в Раменском городском округе фура упала с моста и загорелась. Водитель погиб. Трагедия произошла на 132-м километра ЦКАД.

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