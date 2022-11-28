07:01Происшествия
Один человек погиб в ДТП на внутренней стороне 98-го км МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На внутренней стороне 98-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
В настоящее время на месте работают оперативные службы Москвы. Движение в районе аварии затруднено, перекрыты три полосы из пяти.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает Агентство "Москва".
"На участке произошло ДТП с участием двух машин. После чего в стоящее транспортное средство врезался еще один автомобиль", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 54-го километра МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Информация о пострадавших не поступала.
Из-за аварии движение в сторону Можайского шоссе временно осуществлялось по трем полосам из пяти. Затем проезжую часть оперативно восстановили.
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