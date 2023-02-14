09:59Происшествия
Открывший стрельбу в Мичиганском университете в США покончил с собой
Фото: АР/Al Goldis
Мужчину, устроившего стрельбу на территории Мичиганского государственного университета в США, нашли мертвым. Об этом сообщает RT.
По предварительным данным, он покончил с собой. В полиции пока не смогли установить его личность и мотивы.
Американские правоохранители отмечают, что кампусу больше ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что на территории кампуса Мичиганского государственного университета в США произошла стрельба. Несколько человек получили ранения.
Новости мира: стрельба произошла на территории кампуса Мичиганского госуниверситета в США
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!