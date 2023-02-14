Открывший стрельбу в Мичиганском университете в США покончил с собой

Фото: АР/Al Goldis

Мужчину, устроившего стрельбу на территории Мичиганского государственного университета в США, нашли мертвым. Об этом сообщает RT.

По предварительным данным, он покончил с собой. В полиции пока не смогли установить его личность и мотивы.

Американские правоохранители отмечают, что кампусу больше ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на территории кампуса Мичиганского государственного университета в США произошла стрельба. Несколько человек получили ранения.



Новости мира: стрельба произошла на территории кампуса Мичиганского госуниверситета в США

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