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Новости мира: стрельба произошла на территории кампуса Мичиганского госуниверситета в США
Стрельба произошла на территории кампуса Мичиганского государственного университета в США. Несколько человек получили ранения. Как только поступило сообщение о стрельбе, полиция выехала на место инцидента, поиск подозреваемого начался. По описанию, стрелком является невысокий мужчина в маске.
Город Нурдагы в Турции решили полностью снести и отстроить заново. Такое решение приняли власти страны. Масштаб разрушений слишком велик, восстановить здания будет крайне сложно. Разбор завалов идет на последних точках на данный момент. До землетрясения в Нурдагы жили более 40 тысяч жителей.
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