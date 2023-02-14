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Новости мира: стрельба произошла на территории кампуса Мичиганского госуниверситета в США

Новости мира: стрельба произошла на территории кампуса Мичиганского госуниверситета в США

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Стрельба произошла на территории кампуса Мичиганского государственного университета в США. Несколько человек получили ранения. Как только поступило сообщение о стрельбе, полиция выехала на место инцидента, поиск подозреваемого начался. По описанию, стрелком является невысокий мужчина в маске.

Город Нурдагы в Турции решили полностью снести и отстроить заново. Такое решение приняли власти страны. Масштаб разрушений слишком велик, восстановить здания будет крайне сложно. Разбор завалов идет на последних точках на данный момент. До землетрясения в Нурдагы жили более 40 тысяч жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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