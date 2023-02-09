Бригада спасателей МЧС РФ начала искать российскую семью с двумя детьми в Хатае

Бригада спасателей МЧС РФ начала искать российскую семью с двумя маленькими детьми в Хатае. Они оказались под завалами жилого дома после землетрясения. По словам друзей семьи, они должны были вылететь из Турции до этого землетрясения.

Живущие в Турции россияне тоже не остаются в стороне от чужого горя. Одни пытаются попасть в зону бедствия, чтобы помочь на месте, другие собирают посылки пострадавшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.