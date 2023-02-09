Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Бригада спасателей МЧС РФ начала искать российскую семью с двумя детьми в Хатае

Бригада спасателей МЧС РФ начала искать российскую семью с двумя детьми в Хатае

Два подъезда обрушились в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске

Дополнительный спецборт МЧС России приземлился в Турции

Серьезное ДТП произошло на Мичуринском проспекте в Москве

Четыре человека попали в больницу после ДТП на Мичуринском проспекте

Российские военные нашли тела еще пяти погибших после землетрясения в Сирии

Четыре человека пострадали в ДТП на Мичуринском проспекте

Новости часа: более 270 зданий оказались разрушены после землетрясения в Сирии

Серьезное ДТП произошло на Мичуринском проспекте в Москве

Самолет МЧС России со спасателями и врачами прибыл в Турцию

Бригада спасателей МЧС РФ начала искать российскую семью с двумя маленькими детьми в Хатае. Они оказались под завалами жилого дома после землетрясения. По словам друзей семьи, они должны были вылететь из Турции до этого землетрясения.

Живущие в Турции россияне тоже не остаются в стороне от чужого горя. Одни пытаются попасть в зону бедствия, чтобы помочь на месте, другие собирают посылки пострадавшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоИван ЛозовойКристина КурумаКаролина Гречишникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика