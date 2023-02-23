Вертолет совершил жесткую посадку в Казахстане при облете магистрального нефтепровода

Фото: ТАСС/Florian Gaertner/picture alliance/photothek

Вертолет совершил жесткую посадку в Западно-Казахстанской области Казахстана при облете магистрального нефтепровода, сообщает ТАСС.

В результате никто не пострадал. С экипажем уже провели телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы.

Причины ЧП установят специалисты, которые выехали на место. Отмечается, что борт "Казавиаспаса" застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе.

В МЧС Казахстана заявили, что на проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет.

Утром самолет Минобороны РФ упал в Валуйском районе Белгородской области. Пилот погиб. Самолет упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет. Ситуация находится под контролем властей.

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