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Один человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Кроме того, в результате ЧП есть один пострадавший.

"В районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8", – отмечается в сообщении.

В оперативных службах уточнили, что на борту вертолета находились десять человек.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красной в Сахалинской области. Позже стало известно, что вертолет совершил аварийную посадку. На место ЧП отправилась наземная группа на снегоходах в количестве 18 спасателей.

В результате аварийной посадки пилот и пассажир погибли.

В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.



Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

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