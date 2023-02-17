СК возбудил уголовное дело после ЧП с вертолетом Robinson на Сахалине

Фото: МЧС России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации после происшествия с вертолетом Robinson на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – рассказали в СК.

Проверку из-за потери связи с воздушным судном начали в Сахалинской транспортной прокуратуре.

Утром 17 февраля сообщалось, что вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красной в Сахалинской области. В момент полета на борту находились три человека, уточнили в экстренных службах.

Воздушное судно позже удалось обнаружить. Оно совершило аварийную посадку на участке северо-восточнее горы Красной. В результате приземления никто не погиб. На место происшествия были оперативно направлены спасатели, подготовлен к вылету вертолет Ми-8.

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