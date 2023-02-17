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Пилот и пассажир вертолета Robinson, попавшего в аварию на Сахалине, скончались. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областное агентство по делам ГО и ЧС.

"К сожалению, по предварительным данным, в этом ЧП скончались пилот и пассажирка вертолета", – сказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в момент аварии на борту воздушного судна находились четыре человека – два пилота и два пассажира. Также там подтвердили информацию о гибели пилота и одного из пассажиров.

"Разбившийся вертолет был обнаружен с воздуха. Установлено, что пилот и один из пассажиров погибли, одного человека эвакуировали, судьба еще одного уточняется", – сказал представитель служб.

Утром 17 февраля частный вертолет Robinson R-44 пропал с радаров северо-восточнее горы Красной на Сахалине. Позднее выяснилось, что воздушное судно совершило аварийную посадку. На место происшествия были оперативно направлены спасатели, подготовлен к вылету вертолет Ми-8.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. Проверку также начали в Сахалинской транспортной прокуратуре.



Пилот и пассажир вертолета, потерпевшего аварию на Сахалине, погибли

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