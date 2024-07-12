Очевидец рассказала о моменте крушения самолета в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Глава Коломны Александр Гречищев"

Очевидец Анна рассказала Москве 24, что у самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился в лесном массиве Подмосковья, странным образом работал двигатель.

Как утверждает женщина, она с сыном занималась грядками. В этот момент над ними пролетал Sukhoi Superjet 100, и тогда она заметила неполадки в работе двигателя.

"Он не гудел, не вот как обычно самолеты летят и гул такой идет. <...> Продолжила в земле копаться, а сын встал и на самолет смотрит, взглядом провожает", – уточнила она.

После этого ее позвал сын, и она заметила черный дым.

"Я спросила: "Что самолет упал?" Сын говорит: "Да". Не было никакого звука вообще. Сын говорит, что самолет летел и потом резко у него нос вниз наклонился, он резко упал. <...> Не было долгого горения", – подытожила Анна.

Борт Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу в Коломенском районе. Как сообщили в СМИ, после взлета самолет пытался приземлиться, летал по кругу и вырабатывал топливо, но при заходе на третий круг рухнул, а затем взорвался.

В результате погибли три члена экипажа, которые были на борту, – два пилота и штурман. Пассажиров при этом не было. Никто среди граждан не пострадал.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, из-за которого погибли двое и более лиц по неосторожности.

