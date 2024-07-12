Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ 100 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительной версии, причина техническая. При этом, как и положено в таких ситуациях, будут проверяться и другие версии, в том числе действия пилотов.

В оперативных службах добавили, что экипаж воздушного судна уводил борт от жилых дачных домов, благодаря чему на земле удалось избежать жертв.

Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в лесном массиве в Коломенском районе Московской области. По информации СМИ, самолет, принадлежащий "Газпромавиа", совершал тестовый полет после ремонта, через некоторое время он подал сигнал бедствия. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. При заходе на третий круг он упал, после чего взорвался.

В результате ЧП погибли три члена экипажа, которые находились в самолете, – два пилота и штурман. Пассажиров на борту не было. Никто среди граждан не пострадал.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух или более лиц по неосторожности.

