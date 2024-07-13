13 июля, 11:01Происшествия
Запросивший экстренную посадку самолет SSJ-100 штатно приземлился в Минводах
Фото: ТАСС/Zuma
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом Нижневартовск – Минеральные Воды запросил экстренную посадку. Борт благополучно приземлился, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южной транспортной прокуратуры.
Речь идет о самолете авиакомпании "Азимут". У воздушного судна отказал генератор. Приземление прошло штатно в аэропорту Минвод.
По данным некоторых СМИ, на борту было 103 человека.
Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в лесном массиве Подмосковья. Он выполнял транзитный перелет после ремонта, направляясь в аэропорт Внуково.
На борту воздушного судна находились два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.
Эксперт назвал слабое место Sukhoi Superjet 100