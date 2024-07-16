Спецкомиссия определила приоритетную версию крушения SSJ 100 в Подмосковье

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Эксперты и комиссия определили приоритетную версию крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Дальше она (версия. – Прим. ред.) будет отрабатываться путем исключения других возможных версий", – отмечается в сообщении.

По данным осведомленного источника, предварительно, случившееся не было связано с работой двигателей. Вместе с тем специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося самолета.

В свою очередь, управление государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта организовало проверку завода – производителя самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ространснадзор.

Представители ведомства указали, что в настоящее время прорабатывают вопрос о принятии дополнительных мер.

Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.