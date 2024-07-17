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17 июля, 11:00

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ТАСС: оба двигателя разбившегося в Подмосковье SSJ до последнего работали штатно

Оба двигателя разбившегося в Подмосковье SSJ работали штатно до последнего

Фото: ТАСС/Александр Рюми

Оба двигателя разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 продолжали работать штатно до последнего, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к "Ростеху".

Он также подчеркнул, что распространенная ранее информация об отказе силовых установок лайнера не является достоверной.

Вместе с тем на данный момент все обстоятельства крушения самолета по-прежнему указывают на человеческий фактор, отметил собеседник агентства.

"Есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы", – заявил он.

Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

Накануне эксперты и комиссия определили приоритетную версию крушения. Предварительно, случившееся не было связано с работой двигателей. Вместе с тем специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося самолета.

Потерпевший крушение в Подмосковье Superjet 100 следовал полетному плану

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