ТАСС: оба двигателя разбившегося в Подмосковье SSJ до последнего работали штатно

Фото: ТАСС/Александр Рюми

Оба двигателя разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 продолжали работать штатно до последнего, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к "Ростеху".

Он также подчеркнул, что распространенная ранее информация об отказе силовых установок лайнера не является достоверной.

Вместе с тем на данный момент все обстоятельства крушения самолета по-прежнему указывают на человеческий фактор, отметил собеседник агентства.

"Есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы", – заявил он.

Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

Накануне эксперты и комиссия определили приоритетную версию крушения. Предварительно, случившееся не было связано с работой двигателей. Вместе с тем специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося самолета.