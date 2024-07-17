ТАСС: разбившийся в Подмосковье Superjet 100 не совершал облет после ремонта

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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в Подмосковье, не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных кругах.

По их данным, в реестре воздушных судов и других открытых источниках нет данных о полетах этого борта. Согласно им, предпоследний полет Superjet 100 выполнил 3 мая.

В то же время, по регламенту после глубокого технического обслуживания на заводе экипаж летчиков-испытателей должен выполнить облет самолета. Такие пилоты обращают внимание на технические проблемы, нестандартное поведение самолета или сбои, которые после этого устраняются.

"Линейный экипаж в таком случае может вовремя не распознать проблему, в отличие от экипажа облета. Вторые готовы к различному спектру ситуаций, первых просто не готовят к такому", – рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы отмечает, что экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета SSJ 100 может занять месяц. Эксперты возьмут у родственников пилотов анализы для проведения ДНК-экспертизы.

Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он выполнял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели уголовное дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.