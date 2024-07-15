ТАСС: экипаж разбившегося в Подмосковье SSJ 100 не докладывал о проблемах на борту

15 июля, 03:59Происшествия
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, не докладывал диспетчеру о проблемах на борту. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.
"Экипаж после взлета не докладывал о каких-либо технических проблемах на борту. В последнем докладе он сообщил, что набирает высоту. После этого связь с бортом прервалась", – поделился собеседник агентства.
Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул днем 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он выполнял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.
На борту воздушного судна находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.
Эксперт назвал слабое место Sukhoi Superjet 100