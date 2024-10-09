Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл – Стамбул

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Капитан-пилот "Турецких авиалиний" Ильчехин Пехливан умер во время выполнения рейса Сиэтл – Стамбул. Об этом рассказал представитель авиакомпании Яхъя Устюн в соцсети Х.

Отмечается, что 59-летний мужчина потерял сознание во время полета. Ему оказали первую медицинскую помощь, однако она не дала результатов. Вскоре экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, однако капитан умер до приземления.

"Он прошел периодический медицинский осмотр в авиационном медицинском центре, уполномоченном Главным управлением гражданской авиации, и не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы ему выполнять свои обязанности", – рассказал Устюн.

Ранее у двухлетней девочки остановилось сердце на борту самолета, следовавшего из Бангалора в Дели. Команде из пяти медиков Всеиндийского института медицинских наук удалось спасти жизнь ребенка. Врачи летели тем же рейсом. Девочка была без сознания, специалисты не могли прощупать ее пульс, конечности и губы ребенка посинели, произошла остановка сердца.

Экипаж самолета авиакомпании Vistara отправил запрос на экстренную посадку в Нагпуре, через 45 минут ребенка передали скорой помощи в стабильном состоянии.