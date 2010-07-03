Врач рассказала, как пережить высокое атмосферное давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пережить повышенное атмосферное давление метеозависимым помогут усиленная терапия, отсутствие физических нагрузок, правильное питание и прогулки на свежем воздухе. Такие рекомендации дала врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24.
"Людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, ишемической болезни сердца, обязательно важно принимать терапию более серьезную, в повышенном количестве, но только то, что рекомендовал врач", – говорит Лапа.
Лапа посоветовала пить больше воды и тонизирующих напитков.
"Сладкий и крепкий чай никогда не повредит. Кофе крепкий в небольшом количестве тоже не повредит людям с низким давлением", – добавляет врач.
Ранее сообщалось, что в столице во вторник и последующие дни атмосферное давление превысит норму.
По прогнозам, 11 ноября по области атмосферное давление составит 744–749 миллиметров ртутного столба, что является нормой. Однако 12 ноября давление возрастет до 754–756 миллиметров ртутного столба, и в последующие дни этой недели тенденция повышения атмосферного давления сохранится, отмечают синоптики.
Кроме того, по прогнозам, во вторник температура воздуха начнет падать из-за прихода холодного атмосферного фронта. В Москве установится облачная с прояснениями погода, местами могут пройти кратковременные дожди. Днем воздух в столице прогреется до +7 градусов.
Со среды осадков не ожидается, будет также облачная с прояснениями погода. Температура в дневные часы будет колебаться в пределах +4...+6 градусов. В ночное время она может опуститься до нулевой отметки. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.
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