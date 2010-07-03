Пять тысяч сотрудников транспортного комплекса прошли переобучение к запуску МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
К запуску Московских центральных диаметров (МЦД) переобучение прошли почти пять тысяч человек. Среди них кассиры Московского метро, сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, консультанты стоек "Живое общение", сотрудники Ситуационного центра и склада забытых вещей, "Мосгортранса", кассиры и контролеры "Центральной ППК", сотрудники ГКУ "Организатор перевозок". Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Сейчас обучение успешно завершили уже 4930 человек. Обучение проходит в Учебно-производственном центре метрополитена. Его пройдут 146 групп и более 5,6 тысячи сотрудников транспортного комплекса.
"В ходе специального курса обучения сотрудникам, которые после запуска МЦД будут взаимодействовать с пассажирами диаметров, рассказывают о маршрутах МЦД-1 и МЦД-2, системе оплаты проезда и тарифах, о пересадках и о том, как ориентироваться в обновленной навигации", – сказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Прошедшие обучение сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут сопровождать маломобильных граждан после запуска МЦД. Штат центра увеличится с запуском проекта. Более 300 человек будут помогать пассажирам в метро, МЦК и МЦД. Заявку на сопровождение можно будет оформить по телефону горячей линии, через мобильное приложение "Метро Москвы" или специальную форму на сайте метро.
МЦД – один из крупнейших проектов градостроительства Москвы. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 66 станций. Из них с 27 можно будет пересесть на метро, МЦК, радиальные направления железной дороги.
Что изменится с запуском МЦД
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