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Происшествия

08:46

Таксист в столице взял с пассажирки за поездку 500 евро вместо 500 рублей

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Московские полицейские проверяют информацию о мошенничестве в отношении пассажирки такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В пресс-службе пояснили, что 26 января в полицию обратилась женщина 1977 года рождения, которая пояснила, что около станции метро "Тверская" она поймала такси. Женщине нужно было доехать до Среднего Кисловского переулка. По словам заявительницы, водитель сообщил, что поездка обойдется в 300 рублей.

"По приезду заявительница хотела расплатиться купюрой в 500 рублей, но перепутала банкноты и вручила таксисту 500 евро. Водитель дал сдачу в 200 рублей и уехал", – говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре сообщалось, что Минтранс по поручению Владимира Путина разработал законопроект, запрещающий насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам работать в такси и на общественном транспорте.

В декабре члены Совфеда и депутаты Госдумы предложили поправки о штрафах за нарушения агрегаторами такси правил работы. Штрафы могут достичь 500 тысяч рублей.

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