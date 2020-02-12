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Происшествия

12 февраля, 22:08

В Госдуме прокомментировали инцидент с избиением таксиста

происшествия

Фото: соцсети

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов прокомментировал видео, на котором девушка избивает таксиста. Он считает, что в подобных случаях водителям такси не стоит умалчивать о ситуации и сразу обращаться в полицию, передает РИА Новости.

"Привести ее в полицию и вместе с роликом сдать. И пусть занимаются, на это есть органы специальные… За это дело у нас все-таки и административный кодекс работает, и уголовный", – заявил депутат.

Он посоветовал водителю написать на девушку заявление в полицию и приложить данный видеоматерил, чтобы виновную нашли и приняли в отношении нее соответствующие меры.

Ранее в Сети появилась видеозапись инцидента. Водитель запустил съемку на мобильном телефоне – в ролике видно и слышно, как женщина требует немедленно завести машину, называет таксиста "мразью" и бьет его.

Несмотря на то, что водитель не реагирует, пассажирка продолжила ему угрожать и заявила, что скоро "люди сюда подъедут". Чем закончился инцидент, достоверно неизвестно.

Пассажирка устроила истерику столичному таксисту

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