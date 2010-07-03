Названы самые активные пользователи столичного велопроката

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Самыми активными пользователями столичного велопроката за прошедший сезон стали жители Хамовников и Тверского района. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Мы с радостью готовы получить предложение москвичей о новых локациях для станций в следующем году. Поэтому призываю обращаться в департамент транспорта, в компанию "Велобайк" с предложением о необходимости установить станцию велосипедов. Все приложения будут рассматриваться внимательным образом", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".
Отмечается, что активно пользовались велопрокатом также жители районов: Пресненский, Останкинский, Марьино, Очаково-Матвеевское, Нагатинский Затон, Лефортово.
По словам Ликсутова, среднее время поездки на прокатном велосипеде в этом сезоне составило 27 минут, а большинство пользователей – мужчины.
"60% пользователей велосипедов – это мужчины, 40% – женщины. Среднее время поездки – 27 минут", – отметил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" москвичи смогут высказать свои предложения по развитию сети пунктов проката велосипедов и самокатов. Участникам голосования предложат ответить на шесть вопросов.
Городской велопрокат появился в Москве в 2013 году. Сейчас он включает 530 станций и 5,3 тысячи велосипедов. В системе зарегистрировано более 1,5 миллиона человек.
Велопрокат охватывает 42% столичных районов. В среднем городскими велосипедами пользуются 30 тысяч раз в день. С начала сезона в этом году люди сделали 4,5 миллиона поездок. В 2020 году планируется добавить еще тысячу велосипедов и расширить географию проекта.
Городской велопрокат закрывает сезон
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