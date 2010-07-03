Москвичи выберут районы, где нужны станции велопроката

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи проекта "Активный гражданин" смогут высказать свои предложения по развитию сети пунктов проката велосипедов и самокатов в Москве. Участникам голосования предложат ответить на шесть вопросов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, сначала москвичи скажут, нужны ли станции велопроката в их районах. Предусмотрено несколько вариантов ответов, в том числе: "В моем районе уже есть велопрокат, но можно добавить еще станций", "Затрудняюсь ответить" и "Это должны решить специалисты".

Третий вопрос касается расположения велодорожек. Также горожане должны обозначить, пользуются они услугами велопроката или ездят на своем велосипеде.

Еще один вопрос касается самокатов, которые горожане регулярно берут напрокат. Участники голосования определят, какое направление лучше сделать приоритетным в дальнейшем развитии этого проекта. Также предусмотрены варианты ответов: "Увеличение количества самокатов", "Расширение допустимой зоны использования", "Это должны решать специалисты", "Затрудняюсь ответить". Также есть также возможность выбрать свой вариант ответа.

Городской велопрокат появился в Москве в 2013 году. Сейчас он включает 530 станций и 5,3 тысячи велосипедов. В системе зарегистрировано более 1,5 миллиона человек.

Велопрокат охватывает 42% столичных районов. В среднем городскими велосипедами пользуются 30 тысяч раз в день. С начала сезона в этом году люди сделали 4,5 миллиона поездок. В 2020 году планируется добавить еще тысячу велосипедов и расширить географию проекта.

В 2014 году появился проект "Активный гражданин". Его участниками являются 2,6 миллиона человек. За 5 лет на нем провели более 4 тысяч голосований и воплотили более 3 тысяч пожеланий жителей Москвы.

