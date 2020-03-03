Столичным велосипедистам напомнили о запрете выезжать на тротуары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам напомнили о правилах передвижения по городу на велосипеде, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, пользователей двухколесного транспорта призвали не выезжать на тротуары. Исключением являются лишь детские велосипеды или же чрезвычайные ситуации.

Велосипедистам напомнили, что в Москве существует специальная инфраструктура для использования двухколесного транспорта. Что касается районов, в которых не предусмотрены велодорожки, то в таком случае велосипедистам разрешается ехать по проезжей части или обочине.

В то же время передвигаться на велосипедах по дорогам со знаками "Автомагистраль" и "Дорога для автомобилей" в столице запрещено.

Жители столицы все чаще предпочитают альтернативные виды транспорта. Все более популярными становятся такие средства передвижения, как велосипед, самокат, моноколесо и гироскутер.

Ранее выяснили наиболее активных пользователей московского велопроката за сезон 2019 года. Так, чаще всего двухколесный транспорт арендовали жители Хамовников и Тверского района.