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Город

11:03

Почти 630 станций велопроката будет доступно москвичам в новом сезоне

транспорт город

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сезон проката велосипедов в этом году стартует во второй половине апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году велопрокат откроется в новых районах, добавится еще 100 станций. Таким образом, их будет 629. Сам велопарк пополнится на тысячу велосипедов – до 6,5 тысячи.

"Велосипеды особенно удобны для коротких поездок по городу. На них, например, можно добираться от станции метро до дома, места работы или парка", – напомнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В прошлом году у столичного велопроката был самый длинный сезон в его истории. По просьбе москвичей станции, где можно было арендовать велосипед, работали с 20 апреля до 17 ноября.

В 2019 году велосипедисты совершили пять миллионов поездок по городу. Это почти на 17% больше, чем годом ранее.

Городской велопрокат появился в Москве в 2013 году. В системе зарегистрировано более 1,5 миллиона человек. Велопрокат охватывает 42% столичных районов. В среднем городскими велосипедами пользуются 30 тысяч раз в день.

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