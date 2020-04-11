Более тысячи человек заразились коронавирусом в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье коронавирусом заразились более тысячи человек. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев.

"Выявляем все больше больных пневмонией – средней тяжести и тяжелых", – говорится в сообщении во "ВКонтакте". Он подчеркнул, что задача властей заключается в том, чтобы "не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах", передает RT.

"Именно для них мы готовили койки, которые оснащены кислородом, аппаратами ИВЛ и всем необходимым", – добавил он. Также Воробьев указал, что со следующей недели в области остановят строительство, усилят работу полиции и введут режим пропусков.

Сергей Собянин ранее рассказал, что с понедельника, 13 апреля, власти Москвы также будут постепенно вводить пропускной режим.

Кроме того, ограничивается или прекращается работа большинства организаций, кроме жизненно важных для функционирования города.

Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.