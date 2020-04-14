В ВОЗ рассказали о бесполезности прививки от туберкулеза в лечении коронавируса

Прививка от туберкулеза не помогает от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что прививка от туберкулеза не поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ВОЗ порекомендовали не прибегать к этой вакцине. В организации отметили, что массовое применение прививки от туберкулеза может привести к пагубным последствиям.

"Если ее начнут массово использовать все, то к пандемии коронавируса человечество может получить еще и эпидемию туберкулеза", – подчеркнули в ВОЗ.

Ранее США передали России штамм нового коронавируса для создания вакцины. В настоящий момент над тремя вариантами вакцины работает Роспотребнадзор.

Кроме того, 13 апреля стало известно, что одна из российских компаний разработала препарат от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания изобретенного лекарства начнут проводить через 10-12 дней. В то же время препарат, способный блокировать коронавирус, обнаружили в Японии.

Между тем с 14 апреля в Москве начали проверку иммунитета горожан к коронавирусу. Исследования будут проводиться на основе тест-системы, которая может выявлять в организме антитела, способные сопротивляться заражению COVID-19.

За последние сутки в России зарегистрировали еще 2774 пациента, больных коронавирусом. Таким образом, общая численность инфицированных COVID-19 в РФ составила 21102 человека.