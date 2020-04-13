В Японии нашли препарат, блокирующий коронавирус

12:22
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Врачи из Японии заявили, что нашли препарат, способный блокировать коронавирус. Речь идет о средстве нелфинавир, которое используется при лечении ВИЧ, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Выяснилось, что такой препарат способен снижать репликационную активность возбудителя COVID-19 и тем самым блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
В то же время специалисты добавляют, что проверенного средства против коронавирусной инфекции пока не изобретено.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрабатывает три вакцины от коронавируса. Глава ведомства Анна Попова пояснила, что база одной из вакцин уже используется и безвредна. По ее словам, сейчас она проходит дополнительные исследования, чтобы в дальнейшем использовать ее именно против коронавируса.
За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.
Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
В России зарегистрировано 18328 случаев заражения COVID-19
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