Самолет Петербург – Москва задержали из-за потасовки между пассажирами

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вылет самолета из Санкт-Петербурга в Москву задержали из-за потасовки между пассажирами. Об этом информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Известно, что потасовка случилась между двумя уроженцами Киргизии. Предполагается, что мужчины не поделили место на борту.
"Произошел конфликт, потасовка. Капитан воздушного судна принял решение не взлетать", – рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе.
На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции. Участников потасовки сняли с рейса.
В пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" пояснили, что из-за инцидента на борту вылет лайнера был задержан примерно на час.
"По расписанию самолет должен был вылететь в 20:10. Однако из-за поведения двух пассажиров вылет состоялся в 21:05. На борту находилось 145 пассажиров", – заключили в пресс-службе.
Ранее жителя Башкирии задержали в Шереметьево за дебош в самолете. Мужчина пытался перед полетом проникнуть в кабину пилотов и угрожал совершить теракт.
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