Врач перечислил главные ошибки при переохлаждении

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл основные ошибки при переохлаждении. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".
"Этот момент, который вы видите часто в кино, как люди замерзшие руки греют над огнем пламени, – это просто чистый бандитизм. И это первое, чего нельзя делать", – отметил эксперт.
Также Комаровский уточнил, что не нужно растирать замерзшую кожу. Так кожный покров можно только повредить.
Помимо этого, при переохлаждении нельзя употреблять спиртное. Также рекомендуется согреваться небыстро.
Первым действием, по словам специалиста, является перемещение человека в теплое помещение или автомобиль. Потом следует сменить одежду на сухую и теплую, после – начать согреваться.
Помочь согреться могут и другие, незамерзшие люди. Можно использовать теплые согревающие компрессы. Касаемо теплого питья, врач посоветовал не употреблять его в большом количестве.
"После того как станет полегче, прошу, обязательно обратитесь за медицинской помощью", – заявил эксперт.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников перечислил основные симптомы переохлаждения и обморожения. К ним он отнес пониженную температуру тела, бледность кожи, нарушение сознания и координации.
"Доктор 24": шершавые руки
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