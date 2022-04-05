Боррель заявил, что рубль хорошо противостоит санкциям

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Российский руль демонстрирует устойчивость в условиях санкционного давления, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает RT.

"Российская валюта хорошо противостоит санкциям, рубль показал сильную сопротивляемость", – сказал он.

Боррель напомнил, что Владимир Путин принял решение о переводе расчетов по оплате поставок российского газа в рубли.

"Посмотрим, что будет", – добавил глава европейской дипломатии.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.