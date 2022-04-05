Глава НЛМК заявил, что экспорт товаров за рубли может выбросить РФ с рынков

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Расширение перечня экспортируемых товаров за рубли может выбросить Россию с международных рынков. Такое мнение высказал председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.

По его словам, Россия десятилетиями борется за рынки экспорта, выстраивает отношения с клиентами в 70 странах.

"Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков", – цитирует Лисина "Коммерсант".

Он подчеркнул, что сейчас многие меры принимаются стремительно, а их последствия не были проанализированы в полной мере. По его мнению, вместо скорости особое внимание необходимо уделить выверенности и адекватности.

При этом Лисин назвал меры правительственной поддержки бизнеса полезными, но локальными.

"Не надо пытаться все администрировать до дыр, это только вредит бизнесу. Сегодняшняя ситуация – это больше, чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее", – заключил глава НЛМК.

Ранее сообщалось, что экономисты предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. По словам специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, вопрос о создании новой платежной единицы поставили введенные санкции и требование РФ получать оплату за экспорт газа в рублях.

