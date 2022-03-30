Экономисты объяснили, зачем экономике России экспорт товаров за рубли

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил продавать за рубли другим странам не только газ, но и иные востребованные за рубежом товары. Разбираемся, как это может сказаться на экономике РФ, наполнении прилавков и карьерах зарубежных политиков.

"Раньше надо было думать"

О решении продавать газ недружественным странам только за рубли объявил в конце марта Владимир Путин. Схему, как это сделать, разрабатывают правительство, Центробанк и "Газпром", и о результатах президенту будут докладывать 31 марта.

По словам Вячеслава Володина, западные страны сами виноваты в сложившейся ситуации, подорвав доверие России к евро и доллару. "Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать", – подчеркнул спикер Госдумы.

Он добавил, что у Европы есть все, чтобы рассчитываться с Россией в рублях, и "никакой трагедии в этом нет". Более того, Володин предложил продавать за отечественную валюту и другие товары и ресурсы.





Вячеслав Володин спикер Госдумы Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т. п.

По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, санкции возвращаются к недружественным странам бумерангом и грозят им серьезными экономическими проблемами. В это же время Россия движется к обновленной финансовой системе. Медведев убежден, что в мире наступает эра региональных валют.

В свою очередь, Запад пока не спешит расплачиваться с Россией рублями. К примеру, об отказе стран "Большой семерки" (G7) переходить на новую систему расчетов за газ заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Одновременно с этим в той же Германии ввели режим раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций, если газ из России перестанет поступать. Министр сельского хозяйства федеральной земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук предложил немцам мерзнуть назло Кремлю: чиновник уверен, что от 15 градусов в помещении "никто не умрет".

По данным Федеральной таможенной службы за январь этого года, экспорт РФ вырос на 69,9% по сравнению с январем 2021-го (45,8 млрд долларов). На долю ЕС приходилось 38,9% российского товарооборота (в целом, в число главных торговых партнеров среди стран дальнего зарубежья входили в том числе Германия, Нидерланды, Италия, США и Польша). Основными позициями экспорта стали традиционно топливно-энергетические товары, а также металлы и изделия из них, продукция химпромышленности, продовольствие и лесоматериалы.

Гарантия выручки

Идея Вячеслава Володина должна прорабатываться, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, есть страны, которые готовы к взаимным расчетам с Россией в национальных валютах.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это вполне может быть проработано, и, если на сей счет будет поручение главы государства, наверняка это обретет форму каких-то конкретных предложений.

Политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Москвой 24 назвал предложение Володина вполне реальной перспективой. По его словам, о расчетах в рублях говорили давно и кризис в отношениях с Западом этому способствует. Политики, которые не станут покупать критически важные для их стран товары на условиях России, в итоге могут лишиться своих постов, убежден эксперт.

"Отказ от расчетов в рублях за российские ресурсы в дальнейшем понизит уровень жизни европейцев. Особо упорствующие политики могут оказаться за бортом. Это нормальный процесс политической борьбы. В ней побеждают силы, которые лучше адаптируются к мнению народа. Если сейчас лидеры западных стран говорят, что платежей в рублях не может быть никогда, то либо им придется примириться с новой реальностью, либо они потеряют свои политические позиции", – заявил Шаповалов.

Технически с расчетами в рублях не возникнет никаких проблем, рассказал Москве 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Новая схема необходима, иначе Россия в свете заморозки золотовалютных резервов и активов компаний за рубежом рискует не получить деньги за проданные ресурсы.

"Это не гарантия того, что за товар нам заплатят, – это и так происходит, при этом никто не обещает, что потом мы эти деньги заберем себе. Расчеты в рублях – гарантия, что за проданный товар к нам придет выручка, которую мы сможем использовать для решения своих задач", – сказал Бадалов.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников отметил, что если продажа газа недружественным странам за рубли начнет реализовываться, то этот фактор будет сильно способствовать укреплению спроса на нашу отечественную валюту и, естественно, подтолкнет ее к укреплению. По его словам, если же будут какие-то сбои или контрдействия, то здесь возможны и эпизоды некоторого ослабления рубля: нужно дождаться ситуации, которая прояснится к 31 марта, когда "Газпром" предложит механизм расчетов, насколько они будут приняты.