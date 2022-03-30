В Кремле прокомментировали идею Володина расширить список экспортируемых за рубли товаров

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, экспортируемых за рубли.

"Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что, на самом деле, существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что идею проработают, если Владимир Путин даст соответствующее поручение.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров там, где это выгодно РФ. В частности, по его словам, это может быть зерно, уголь, масло, удобрения, нефть, металлы и лес. Он напомнил, что у стран Запада есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях, поэтому обратился к ним с просьбой отнестись более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.

