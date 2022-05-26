Представитель ООН намерен посетить Москву для обсуждения экспорта российских удобрений

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Генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен в скором времени посетит Москву для обсуждения вопроса экспорта российских удобрений, сообщил пресс-секретарь российского постпредства при международной организации Федор Стржижовский.
Он добавил, что в начале июня посетить Россию также планирует заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Мартин Гриффитс с целью рассмотрения ситуации на Украине, передает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. Кроме того, он подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры с Москвой, Киевом и другими столицами по этому вопросу.
Накануне главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро в интервью изданию Xinhua заявил, что если проблема с удобрениями не решится, то в следующем году мир столкнется с серьезной проблемой снабжения продовольствием.
Продовольственный кризис не разрешить без удобрений из РФ и зерна из Украины – генсек ООН
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