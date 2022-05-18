РФ обсуждает вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна – МИД

Вопрос поставок российских удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Панкин.

16 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины. Взамен обещают содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии.

Представитель МИД уточнил, что пока тема обсуждается с Россией, а не на уровне ООН. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.