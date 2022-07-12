Срок поставки лекарств в РФ сократился почти вдвое – Росздравнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лекарства поставляют в Россию в плановом режиме, без сбоев и в прежнем объеме, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора. Срок доставки фармпрепаратов в страну сократился почти вдвое.

Теперь лекарства прибывают в РФ в среднем за 5–7 дней. Представители оптовых организаций сообщили, что заполненность складов сейчас полностью соответствует прошлогодним показателям.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что фармацевтическая индустрия России может производить около 80% жизненно важных лекарств. Он подчеркнул, что фарминдустрия РФ за последние несколько лет прошла хорошую подготовку. В этом немаловажную роль сыграли пандемия коронавируса и программа "Фарма-2020".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в России не наблюдается проблем с доступностью лекарственных средств для лечения детей.

По словам Мурашко, власти РФ реализуют комплекс мер, который позволяет стране оставаться в числе мировых лидеров по оказанию медицинской помощи детям с редкими заболеваниями. Кроме того, фонд "Круг добра" в 2022 году оказал помощь в закупке лекарственных препаратов для более чем 3 тысяч детей.

