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Москва 24

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Город

11:55

Москвичам рассказали, как подать онлайн-заявку на социальное обслуживание

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы могут подать онлайн-заявку на социальное обслуживание, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Те, кто частично или полностью лишился способности к самообслуживанию, могут подать все документы в электронном виде через специальную форму на портале mos.ru.

"Ранее москвичи, которым требовалось надомное или стационарное социальное обслуживание, должны были обращаться с заявлением в центры госуслуг. Теперь они также могут подать его онлайн через портал", – рассказали в департаменте информационных технологий.

Для онлайн-заявки потребуется предоставить:

  • паспортные данные;
  • адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
  • сведения о наличии (отсутствии) у заявителя инвалидности;
  • информацию о получаемой им пенсии (пенсий) или пожизненном содержании;
  • сведения о членах семьи заявителя: супруге, родителях, сестрах, братьях и детях;
  • описание обстоятельств, из-за которых члены семьи не могут ухаживать за заявителем;
  • сведения о доходах членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Отмечается, что срок оказания услуги составляет пять рабочих дней. Это в два раза быстрее, чем прежде. Дополнительные консультации по оформлению онлайн-заявки и получению услуги можно получить в любом окружном управлении социальной защиты населения.

Ранее Сергей Собянин дал поручение проработать возможность подачи онлайн-заявки для жителей столицы, нуждающихся в надомном или стационарном социальном обслуживании, и их законных представителей.

Более 117 тысяч горожан воспользовались онлайн-сервисом "Социальный навигатор" с начала года. Как уточнил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин, чаще всего москвичи ищут адреса центров социального обслуживания, а также запрашивают социальные услуги, связанные с психологической поддержкой, помощью детям с инвалидностью.

По его словам, за все время существования сервиса с 2019 года им воспользовались почти 1,4 миллиона человек.

Собянин перевел в онлайн оформление заявок для получения социальных услуг на дому

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