Более 15 млн человек зарегистрировались на портале mos.ru – Собянин

15 миллионов человек зарегистрировались на портале mos.ru. Об этом сообщил Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

С единой учетной записью москвичи могут получить больше 380 онлайн-услуг, а также доступ к более чем 150 цифровым ресурсам. Самыми востребованными сервисами, по словам Собянина, стали электронный дневник МЭШ, электронная медкарта и запись на прием к врачу.

При этом функционал портала постоянно расширяется. Так, за последние два года были запущены благотворительный и библиотечный сервисы. Еще у москвичей появилась возможность бронировать онлайн помещения в учреждениях культуры и спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.