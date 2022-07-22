Футбольное поле с подогревом построили в Ясеневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Футбольное поле с подогревом и инфраструктурой построили в столичном Ясеневе. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Поле появилось на улице Паустовского, владении 6, корпусе 2. Размер его, как заявил Бочкарев, составил 100 на 65 метров. На нем смогут организовывать тренировки, а также соревнования окружного, регионального и межрегионального уровней.

"Объект полностью реконструирован за счет городского бюджета. Здесь смонтированы трибуны вместимостью около 500 человек, заменены внутренние стены, фасад и перекрытия административного здания", – рассказал он.

Бочкарев уточнил, что в двухэтажном комплексе, находящемся рядом с полем, сделали раздевалки для атлетов, помещения для тренеров и судей, медкабинет и учебный класс. В ближайшее время в этом здании также создадут кафе.

На территории спортивного объекта сделали крытую парковку для спецтранспорта. По периметру оборудовали шумозащитные экраны.

Ранее сообщалось, что в Хорошевском районе столицы появится новый спортивный объект. Его площадь составит почти 2,34 гектара.

Уточнялось, что до этого на этом участке располагался универсальный спортивный комплекс ЦСКА, который снесли.

