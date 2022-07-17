Реконструкция стадиона "Торпедо" началась в Москве

На стадионе "Торпедо" демонтируют старые конструкции. Также там в настоящее время строят раздевалки и тренировочное футбольное поле.

Позднее специалисты приступят к созданию центральной спортивной арены. Территорию вокруг стадиона тоже модернизируют.

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