В ГД подготовили законопроект об отсрочке от призыва для отцов детей-инвалидов

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Фракция ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от призыва на военную службу отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Депутат от ЛДПР Станислав Наумов напомнил, что, согласно действующему законодательству, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

Однако после достижения этого возраста, добавил парламентарий, проблем не становится меньше – ребенок растет и важна его реабилитация, в связи с чем задач становится все больше.

В связи с этим, по словам Наумова, в ЛДПР считают правильным усовершенствовать действующую статью 24 закона "О воинской обязанности и военной службе", увеличив в ней возраст ребенка-инвалида до 18 лет.

"Мы уверены, что такое решение, с одной стороны, сохранит и семьи, и перспективы для реабилитации детей-инвалидов, с другой стороны, улучшит психологическую атмосферу, поскольку такие решения показывают, что мы одновременно и гуманны, и ответственны", – заключил Наумов.

Ранее первый замгенпрокурор РФ Анатолий Разинкин сообщил, что сотрудники прокуратуры обнаружили свыше 12 тысяч нарушений закона и не допустили незаконный призыв 15 тысяч граждан во время частичной мобилизации в России в 2022 году.

До этого в Минцифры РФ не подтвердили появившуюся информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через портал "Госуслуги".