Призывники не будут направляться в новые регионы России – военком Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Призывники не будут направлены для прохождения службы в новые регионы России. Об этом заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. <…> Сразу хочу отметить: в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2023 года, направлять не будут", – приводит его слова ТАСС.

Локтев сообщил, что призыв весной 2023 года не отличается от предыдущих и проходит в установленные сроки с 1 апреля по 15 июля.

Он уточнил, что в Москве в ходе весенней призывной кампании будет призвано свыше 5 тысяч москвичей. Всего в городе, по словам Локтева, организована работа 147 призывных комиссий.

Военный комиссар также рассказал, что треть из призывников отправят в учебные соединения и воинские части, где они за пять месяцев освоят современную технику и получат военно-учетную специальность, а затем будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники.

До этого Локтев заявил, что тестировать цифровые повестки будут только после принятия постановления правительства Российской Федерации. Он также подчеркнул, что порядок направления граждан на военную службу не изменился.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно закону, военнообязанных можно будет оповещать онлайн, а для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат, будет введен ряд ограничений.



Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

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