В Минцифры не подтвердили планы регионов по тестовой рассылке повесток через "Госуслуги"

Фото: портал портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Минцифры РФ не подтвердили появившуюся информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через портал "Госуслуги". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами", – отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время юридическую силу имеет вручение повестки лично в руки или заказным письмом с уведомлением, направленным по "Почте России".

При этом повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации. Кроме того, она может быть передана руководителем или ответственным за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы.

В Минцифры уточнили, что для того, чтобы направление повесток через "Госуслуги" имело юридическую силу, необходимо принять отдельный нормативный акт. Поэтому в настоящее время электронные повестки через указанный сайт направляться не могут.

Владимир Путин 14 апреля этого года подписал закон об электронных повестках. Согласно закону, военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Кроме того, вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.

17 апреля военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестировать цифровые повестки будут только после принятия постановления правительства Российской Федерации.

