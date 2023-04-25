Прокуроры отменили незаконную мобилизацию 15 тыс граждан

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Прокуроры обнаружили свыше 12 тысяч нарушений закона и не допустили незаконный призыв 15 тысяч граждан во время частичной мобилизации в России в 2022 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина.

"Нами выявлено свыше 12 тысяч нарушений закона на этом направлении, внесено более 3,5 тысячи актов реагирования, и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тысяч граждан", – заявил он в Совфеде в преддверии доклада генпрокурора РФ.

Разинкин добавил, что после объявления частичной мобилизации прокуроры в круглосуточном режиме продолжают надзорное сопровождение всех ее этапов. Он подчеркнул, что в состав призывных комиссий были включены прокуроры. Благодаря этому многие нарушения удалось оперативно исправить, отметил Разинкин.

В январе этого года генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что более 9 тысяч незаконно мобилизованных граждан были возвращены домой. В этот список также попали те, кто не должен был призываться по состоянию здоровья.

Российский лидер уже указывал на проблемы мобилизации. Президент поручил оперативно решать подобные вопросы. Вместе с этим он подчеркнул, что для этого принимаются определенные меры.