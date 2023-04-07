Кабмин готов поддержать законопроект о квотах в летних лагерях для детей с ОВЗ

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Правительство Российской Федерации готово поддержать законопроект о квотах в летних лагерях для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает газета "Известия".

В издании отметили, что группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" предложили внести изменения в закон "Об основных гарантиях прав ребенка" в декабре 2022 года. Если законопроект будет принят, тогда центры отдыха обязуются предоставлять инвалидам квоту не менее чем 10% от общего количества мест. Таким образом для детей создадут равный доступ в летние лагеря.

Авторы инициативы предполагают, что данный законопроект поможет "пресечь неправомерные факты отказа организаций детского отдыха в приеме детей-инвалидов".

"К сожалению, нередки случаи, когда особенных детей не пускают в детские оздоровительные лагеря", – заявили авторы инициативы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что на территории России проживают порядка 2% инвалидов от общего числа детей. При этом в центрах отдыха почти нет полноценных инклюзивных смен, где дети могли бы совместно отдыхать.

В свою очередь, кабмин готов одобрить предложение парламентариев. Однако существуют некоторые условия, в частности отсутствие ясности в вопросе источников финансирования, которое необходимо для переоборудование центров отдыха для детей с инвалидностью. Кроме того, не понятно, предполагается ли распространение квот на частные лагеря.

Соавтор, депутат Рима Баталова рассказала, что законопроект требует доработки. Ко второму чтению законопроекта замечания правительства будут учтены.

"Если мы формируем доступную среду, то исключений, где она может отсутствовать, быть не должно", – сказала Баталова.

По ее словам, государство обязано организовывать детский отдых, включая для детей с ОВЗ. Она считает, что частные лагеря должны изначально соответствовать требованию об инклюзии.

В свою очередь, одна из авторов инициативы, депутат Алена Аршинова заявила, что дополнительных средств на реализацию законопроекта не понадобится. Она отметила, что все средства предусмотрены. Так, с 2015 года действует программа "Доступная среда", с 2021 года существует целевая программа Минпросвещения, которая предусматривает финансирование инклюзивных смен в детских оздоровительных лагерях в российских регионах.

Ранее сообщалось, что талантливые московские школьники смогут получить бесплатные путевки во всероссийские детские центры.

Имена школьников, которые примут участие в программе, определят по результатам конкурсного отбора, организованного Мосгортуром совместно с всероссийскими детскими центрами. Победители отправятся в "Орленок", "Смену", "Океан" и "Алые паруса".



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