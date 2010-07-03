Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Фото: ТАСС/Nasa via ZUMA Wire
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Астронавтам предстоит заменить вышедший из строя один из внешних энергоблоков на ферме станции. Предполагается, что они пробудут за бортом минимум 6,5 часов.
Отмечается, что первый выход в открытый космос сделала космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. Всего, с учетом сегодняшнего, женщины совершили 14 выходов в открытый космос.
Ранее сообщалось, что американские астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган 6 октября завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Они заменили аккумуляторы для ее солнечных панелей. Полет продолжался 6,5 часов.
Астронавты заменили два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС. Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 килограмма, доставил на МКС 28 сентября японский "грузовик" HTV-8.
В январе 2017 года начали обновлять систему энергоснабжения МКС. Срок службы новых аккумуляторов составляет 10 лет. Они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те моменты, когда станция находится в тени Солнца.
Ранее глава Роскосмоса выразил мнение, что МКС будет существовать вечно, но с другими участниками и в другой конфигурации. Если сегодня на МКС работают представители РФ, США, Европы, Японии, то в будущем перечень стран будет примерно равен составу ООН, уверен Рогозин.
МКС – преемница советской станции "Мир". Соглашение о ее создании было подписано 29 января 1998 года в Вашингтоне представителями Канады, правительств государств-членов Европейского космического агентства (ЕКА), Японии, России и США. В ноябре 2000 года на МКС прибыл экипаж первой длительной экспедиции: Уильям Шеперд (командир), Юрий Гидзенко (пилот) и Сергей Крикалев (бортинженер). С тех пор станция является постоянно обитаемой.
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