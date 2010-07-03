Астронавты завершили монтажные работы на поверхности МКС

Фото: NASA

Американские астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган 6 октября завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Они заменили аккумуляторы для ее солнечных панелей. Об этом сообщает NASA.

Полет продолжался 6,5 часов. Он начался в 14:39 по Москве.

Астронавты заменили два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС. Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 килограмма, доставил на МКС 28 сентября японский "грузовик" HTV-8.

В октябре планируется осуществить еще четыре выхода в открытый космос для замены аккумуляторов на ферме МКС. В последующие месяцы запланированы еще несколько выходов в открытый космос для ремонта альфа-магнитного спектрометра.

В январе 2017 года начали обновлять систему энергоснабжения МКС. Срок службы новых аккумуляторов составляет 10 лет. Они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те моменты, когда станция находится в тени Солнца.

