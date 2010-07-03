Японский "грузовик" стартовал к МКС

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Японский грузовой космический корабль HTV-8 (Kounotori 8 – "Белый аист 8") стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщила Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск произошел в 19:05 по Москве (01:05 25 сентября по японскому времени) с помощью произведенной компанией MHI ракеты-носителя H-IIB. Ракета стартовала с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии.

Запуск "грузовика" планировался 11 сентября. В последний момент перед стартом его отменили из-за пожара на стартовой площадке. MHI после этого приняла меры и подтвердила нормальное функционирование ракеты и объекта. Старт был назначен на 23 сентября, но дату снова перенесли на 24 число, чтобы предотвратить столкновение на орбите отработавшей второй ступени японской ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который будет запущен к МКС 25 сентября в 16:57 по Москве.

"Анализ траектории полета МКС и космического корабля "Союз" показал, что существует вероятность сближения второй ступени ракеты-носителя H-IIB после ее отделения от "Кунотори-8" с пилотируемым кораблем "Союз", – сообщила MHI.

"Грузовик" доставит на МКС более 4 тонн груза. Это продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, оборудование и материалы для исследований. Стыковка с МКС запланирована на 28 сентября. В составе станции японский "грузовик" должен провести около месяца.

