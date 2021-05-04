Ученые создали портативное устройство для очистки водоемов

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Ученые из России и Финляндии создали прототип мобильной установки для очистки загрязненных водоемов. Об этом рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета, специалисты которого участвовали в разработке.

Размер устройства не превышает размера микроволновой печи. За час оно может обеззаразить от 100 до 150 кубометров, работая при этом непрерывно. Один из руководителей проекта, профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Сергей Ермаков объяснил, что в основе принципа его работы лежат ферраты – соединения железа, при взаимодействии с которыми одна часть загрязнений окисляется до воды и углекислого газа, а другая выпадает в осадок.

Сейчас специалисты работают над системой аналитического контроля очистки воды. "Мы изучаем, насколько полно происходит окисление, не появляются ли какие-либо вредные вещества в процессе обработки воды ферратом. На данный момент у нас очень хорошие результаты", – отметил Ермаков. Воду берут из реки Селезневки, общую для России и Финляндии, добавляют в нее загрязнители, а затем проверяют очищенную воду с помощью автоматических оптических и электрохимических датчиков.

По словам исследователя, для очистки воды обычно требуется небольшое количество ферратов, но не при сильных загрязнениях. Система контроля призвана выяснить оптимально количество вещества, чтобы сделать применение технологии более простым и надежным.

В конце февраля в Каспийске 20 человек поступили в местную больницу с симптомами отравления. Чуть позже в Роспотребнадзоре предположили, что причиной инцидента могла стать загрязненная вода из центральной системы водоснабжения города.

